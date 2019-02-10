قبل سفره للخارج... محمد بن سلمان يلتقي وزراء سابقين

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وكشفت تقارير إعلامية عن نية محمد بن سلمان إجراء جولة في آسيا ستبدأ في السادس عشر من الشهر الحالي، إلى باكستان وماليزيا ثم الهند، حسبما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية في تقرير لها، أمس السبت 9 فبراير / شباط، إن ولي العهد السعودي، استقبل كبار المتخصصين ومسؤولي السياحة في دول عدة، خلال ورشة عمل المجلس الاقتصادي في حي الطريف بالدرعية التاريخية، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، ورئيس وزراء إيطاليا السابق عمدة مدينة فلورنس السابق ماتيو رنزي، ووزير السياحة الفرنسي السابق لوكشاتيل، ووزير السياحة الإسباني السابق جرمان بوراس، وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق طالب الرفاعي، كان من بين الحضور.

وأطلقت المملكة مشروعات كبرى في القطاع السياحي، منها أكبر مدينة ترفيهية على مستوى العالم، وعدة مشروعات أخرى ضمن "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر دخل المملكة.

وسيجري ولي العهد جولته الدولية الثانية منذ حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الجريمة التي جلبت انتقادات عديدة للأمير محمد واتهامات بالمسؤولية المباشرة عنها، وهو ما تنفيه الرياض بشدة.