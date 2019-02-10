"أنصار الله" تعلن البدء في الاعداد للانتخابات النيابية التكميلية

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القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، أن "اللجنة أقرت في اجتماع برئاسة القاضي محمد عبدالله السالمي، تشكيل لجان إدارة الانتخابات النيابية لملء المقاعد الشاغرة (الإشرافية والأصلية والفرعية) من منتسبي قطاع التربية والتعليم".

وأضافت أن الاجتماع "أحال مشاريع الأدلة الانتخابية إلى القطاع القانوني لا صدارها، وأقر الموازنة التقديرية للانتخابات ووجه برفعها إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لتوجيه الحكومة بإعتمادها".

وحسب "سبأ"، وافق اجتماع اللجنة على "مشاريع المذكرات الموجهة إلى عدد من المنظمات والهيئات الدولية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية لملء المقاعد الشاغرة".