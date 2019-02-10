مركز المصالحة الروسي يوثق انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في حلب

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين، اليوم الأحد 10 فبراير / شباط: "على الرغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، قصفت الفصائل المسلحة غير الشرعية خلال 24 ساعة الماضية منطقة تل العلوش في محافظة حلب".

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وأضاف سولوماتين: "عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة، وبمساعدة المركز الروسي، تم تأمين عمل عشرة نقاط تفتيش، بما في ذلك مركز جوي وآخر بحري، وعاد اعتبارا من 8 فبراير أكثر من 221.8 ألف شخص".

وأشار رئيس المركز إلى أن السلطات السورية تواصل العمل على العفو عن أولئك الذين يتهربون من الواجبات العسكرية، بما في ذلك بين اللاجئين والأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية، حيث شمل العفو أكثر من 47.3 ألف شخص حتى 8 فبراير.

ووفقا لسوولوماتين، يواصل مركز المصالحة الروسي، تقديم المساعدة في إعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وحتى 8 فبراير الحالي، تم ترميم 31.2 ألف مسكنا و810 مؤسسة تعليمية و136 مؤسسة طبية، فضلا عن إصلاح ألف كم من الطرق.