الان تتابع مكافأة كبيرة من “آبل” لصبي اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في أجهزتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تنوي شركة “آبل” الأمريكية، مكافأة الصبي الذي اكتشف ثغرتها الأمنية الخطيرة، حول تطبيق “فيس تايم”.

ووفقًا لما نشره موقع “روسيا اليوم”، فإن جرانت تومبسون، البالغ من العمر 14 عاما، من ولاية أريزونا، كان أول من اكتشف ثغرة “فيس تايم” على هواتف “آيفون” في شهر يناير، وأبلغ عنها، لتسارع “آبل” بإيجاد حل لها من خلال أحدث تحديث لنظام “آي أو إس 12”.

وتمكن الثغرة أي مستخدم لتطبيق “فيس تايم” بالتنصت بشكل سري على مستقبل المحادثة حتى قبل أن يرد على المكالمة الخاصة به.

وفي حين ان “آبل” لم تحدد مقدار حجم المكافأة التي ستمنحها لتومبسون، فإن تقارير ذكرت أنها تدعو خبراء الأمن للمشاركة في “برنامج مكافآتها”، مقابل حصولهم على مبلغ 200 ألف دولار، وذلك لكشفهم لها عن أكثر الثغرات الأمنية خطورة في هاتفها “آيفون”.

وبالإضافة إلى مكافأته المالية، فقد أوضحت تقارير أخرى أن “أبل” ستساعد جرانت تومبسون، في دفع نفقاته التعليمية.

ووصلت ثغرة “آبل” الخطيرة، إلى مجلس النواب الأمريكي، وأنها ستستدعي الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، للاستجواب.

وطالب عضوان في مجلس النواب الأمريكي، بضرورة استدعاء تيم كوك للاستجواب حول تأخر “آبل” في معالجة الثغرة، التي تخترق خصوصية مستخدمي هواتف “آيفون” وحاسبات “آيباد”.