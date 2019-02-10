فيديو | صراع المملكتين.. ما الذي زرع التوتر الحاد بين السعودية والمغرب؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على عجل، توترت العلاقات بين السعودية والمغرب بشكل غير مسبوق، بإعلان الرباط الانسحاب من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

المغرب أوقف مشاركته العسكرية واستدعى سفيره في العاصمة الرياض للتشاور.

مسؤول مغربي قال: إنّ استدعاء السفير جاء بعد تقرير نشرته قناة العربية السعودية، اعتبر أنّ جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وحق هذا الشعب في تقرير مصيره.

ردًا على ذلك، عرض التلفزيون المغربي الرسمي تقريرًا صادرًا عن مقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، يتهم مسؤولين سعوديين بارتكاب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

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