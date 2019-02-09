شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة شاب أصيب برصاصة في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة: تمكن طاقم طبي من جراحي القلب والصدر في مستشفى الملك فهد بجدة، من إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لشاب أصيب برصاصة استقرت في البطين الأيمن. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن حالة الشاب مستقرة خاضعاً للعناية والمتابعة الطبية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة شاب أصيب برصاصة في جدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.