شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى سابق يقترح اقتداء المستشفيات بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

اقترح عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، تصنيف المستشفيات والعيادات الخاصة إلى درجات ليعرف المراجعون مستوياتها ولتستطيع وزارة الصحة مراقبة جودتها وأسعارها.

وقال “القاضي”، في لقائه أمس الأول ببرنامج “يا هلا” بقناة خليجية: إن عدم التصنيف يجعل مَن يحتاج المراجعة محتاراً؛ فكيف يعرف مدى إمكانيات المنشأة الصحية الخاصة سواء بأطبائها أو أجهزتها أو خدماتها.

وأضاف: “هذه التصنيفات تُحقق من ناحية أخرى المنافسة بين منشآت القطاع الصحي الخاصة، وترقية وجودة ما تقدمه لمراجعيها”.

وتساءل “القاضي”: “كيف لا يتم تصنيف هذه المستشفيات وهي تُعنى بأغلى ما يهم الإنسان وهو “صحته”، والفنادق وهي تقدم خدماتها المادية المنظورة والواضحة مصنفة إلى درجات”.

وحول معايير التصنيف؛ أجاب بأن المعايير واضحة وليست عسيرة، ومن أهمها: توفر الكوادر الصحية المتخصصة في المستشفى أو العيادات، ووجود التجهيزات الطبية الحديثة فيها، وجودة ونظافة مبانيها.

ودعا “القاضي”، في ختام اللقاء، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى تحقيق هذا المطلب للناس الذي هو أمل الكثيرين منهم.