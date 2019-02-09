شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقات تسحب من رصيدك البنكي.. إليك أسرع طريقة لوقف نزيف الأموال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شرح الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، أسرع طريقة لإلغاء الاشتراك في أي خدمة تقوم بالسحب من البطاقة الإئتمانية دون أن ترغب في ذلك.
وقال “الحمادي” في تغريدة له على “تويتر” : “إذا اشتركت في أي خدمة عبر تطبيق معيّن واستمرت تسحب من بطاقتك الائتمانية مبالغ؛ فهذه أسرع طريقة تلغي بها اشتراكك وتطّلع على جميع الخدمات التي تشترك بها في الآيفون والاندرويد بسهولة وتتحكم بها”.
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