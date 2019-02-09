شكرا لقرائتكم ابو الغيط في بيروت الأثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 9 فبراير 2019 - اخر تحديث في 8 فبراير 2019 / 23:13

يصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الى بيروت الاثنين المقبل لتقديم التهاني بولادة الحكومة الجديدة، ويلتقي الرؤساء الثلاثة.



ووفق معلومات "المركزية"، فان ابو الغيط سيُسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون دعوةً لحضور القمة الاورو-المتوسطية المقررة في 24 و25 الجاري في مصر والتي يغيب عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لارتباطه بمسائل داخلية، كما سيتطرّق اللقاء الى القمة العربية الدورية المقررة في تونس نهاية اذار(مارس) المقبل والاتصالات الجارية من اجل اعادة سورية الى الجامعة العربية، علماً ان ابو الغيط يُكرر في اكثر من مناسبة ان عودتها تتم بقرار عربي جامع وهو ما ليس متوفّراً الى الان".

وتوضح المعلومات "ان لبنان لم يحسم بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ التي تبدأ اعمالها رسمياً في 25 الجاري بعد اكتمال وصول الوفود المشاركة في 24 منه، ولم يُقرر بعد مستوى المشاركة فيها اما بوفد يرأسه رئيس الجمهورية او وزير الخارجية جبران باسيل".

وتشير معلومات الى "ان وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في بروكسل الاسبوع الفائت للبحث في ازمة النزوح السوري وكيفية مساعدة الدول المُضيفة، لاسيما لبنان، لم يتّفقوا بعد على مقاربة ازمة النزوح، خصوصاً حول مصطلحي "العودة الآمنة" (يعتمده لبنان الرسمي) او "العودة الطوعية"، من هنا فان مشاركة لبنان في قمة شرم الشيخ لم تُحسم بعد بانتظار اتّضاح الموقف حول مقاربة ازمة النزوح".