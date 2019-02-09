شكرا لقرائتكم حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" يعيد إطلاق نفسه: إلغاء منصب العميد وكسر تقليد التوريث السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 9 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 02:31

أعاد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إطلاق نفسه مع تجديد، مستندا الى تاريخه وتاريخ عميده الراحل ريمون اده الذي كان يوصف بـ"ضمير لبنان"، مستذكرا انجازاته المبكرة على طريق تحويل لبنان الى دولة مدنية. وأولى خطوات التجديد كانت استبعاد التوريث السياسي، بالغاء منصب عميد الحزب الذي كان يشغله كارلوس اده، ابن شقيق ريمون اده وتحويله الى رئيس منتخب للحزب لمدة سنة.



وأقام الحزب معرضا عن تاريخه برز فيه الزمن الجميل للعمل السياسي في لبنان، زمن ريمون اده الذي اشتهر بنزاهته، وقد اعتمد الحزب النزاهة في احد شعاراته في انطلاقته الجديدة.

وكان "حزب الكتلة" أعاد إطلاق نشاطه السياسي في حفل أقامه في مقر الحزب الرئيس في الحميزة، في حضور رئيسه كالوس إده، وشخصيات إعلامية وقدامى الكتلة وكوادرها، تخلله جولة تفاعلية تعريفية شاملة على إنجازاته وأنشطته ورؤيته المستقبلية.

بداية تحدث كارلوس إده، فأشار إلى أن "ورشة الحزب تعني العمل على الأرض"، مذكرا بأن تاريخ "الكتلة معروف بالوطنية، والذي يميزها عن غيرها أن مواقفها مبنية فقط على مصالح الوطن". وأكد أنها "لم تقبل أي مرة بتمويل خارجي، ولم يحقق أي كتلوي يوما ثروة من السياسة وليس صدفة أن توصف الكتلة بحزب "الأوادم".

كارلوس اده: بدأنا من أنفسنا

وشدد على أن "مشروع حزب الكتلة بإصلاحاته الجديدة، مبني على مبادئ الكتلة التاريخية التي لم تتبدل مع الزمن". وقال: "لأن الإصلاح السياسي ضرورة في لبنان كان لا بد من البدء بإصلاح الحزب وهذا ما حصل بالتعاون مع أصدقاء من داخل الكتلة وخارجها وهم من الأشخاص الذين نجحوا في حياتهم المهنية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهم يمثلون أيضا كل لبنان ومن مختلف الأعمار والمناطق".

وأكد اده "أن ما يجمعنا هو هم واحد: لبنان والمواطن، ولذلك بدأنا من أنفسنا وهي ليست سوى البداية". وأعلن أنه قرر إلغاء منصب العميد في الكتلة وتحويل صلاحياته بالكامل إلى "اللجنة التنفيذية" المنتخبة من "مجلس الحزب" والتي تتخذ قراراتها على أساس الشورى وبالأكثرية لأن الوقت حان كي نكسر التقليد السياسي اللبناني القائم على التوريث السياسي وشخصنة القرار داخل الأحزاب".

وقال: "اليوم سلمت الأمانة لمجموعة من النساء والرجال من كل لبنان يحبون البلد، وقرروا البقاء فيه ويحبون ويحترمون تاريخ ريمون إده ومبادئه، وأنا باق بينهم ومعهم في الحزب كمناضل عبر مشاركتي كعضو في "اللجنة التنفيذية" ورئيس للحزب منتخب للسنة الأولى، من دون تجديد".

وإذ عبر إده عن اطمئنانه إلى أن ما أنجز مع هذه المجموعة هو "خطوة جريئة وصحيحة للكتلة، وللحياة السياسية اللبنانية وللديموقراطية والحرية في لبنان". أكد أن "هذه الإصلاحات تشبه انفتاح إميل إده وريمون إده وبيار إده وشجاعتهم ونفسهم الإصلاحي".

عيسى: سيكون للكتلة مواقف صريحة من القضايا الأساسية

ثم تحدث الأمين العام لـ"الكتلة الوطنية" بيار عيسى فقال: "قضيت ما يزيد على 35 سنة من عمري في خدمة الناس والمجتمع من خلال عملي في جمعية "أركانسيال" التي كان لي شرف المساهمة في تأسيسها وإدارتها. وكون السياسة هي إدارة أمور الناس وتحسين معيشتهم، قررت أن أكمل نشاطي السابق ووضع خبرتي وكل إمكاناتي في خدمة المصلحة العامة والمواطنين".

ولفت إلى أن "المبادرة الفردية وعمل الجمعيات يكمل عمل الدولة"، وقال:" "لذلك أنا ورفاقي في الكتلة سنشارك بقوة وسنسخر كل خبراتنا وقدراتنا لبناء الدولة القادرة على القيام بواجباتها بشكل صحيح وليس على أساس المحاصصة والزبائنية القائمة حاليا".

وعن سبب اختياره الانضمام إلى "الكتلة"، قال: "لقيام الدولة العادلة والقادرة نحن نؤمن بأنه يفترض أن تحكم حياتنا السياسيّة خمس فضائل في وجه خمس علل هي السبب الأساس لترهل الدولة ووصولنا إلى وضعنا الحالي". وقال: أنها "المواطنة في وجه الطائفية، والنزاهة في وجه الفساد ودولة القانون في وجه الزبائنية، والسيادة في وجه التبعية والارتهان والديموقراطية في وجه التوريث السياسي والمصالح الشخصية".

وتطرق عيسى إلى القضايا الأساسية والسيادية، وأكد أنه "سيكون للكتلة مواقف واضحة وصريحة من كل القضايا الأساسية التي تهم المواطن ولها أثر على مستقبل لبنان. فالكتلة تؤمن بالسيادة الكاملة غير المنقوصة".

وعدد مواقف "الكتلة" السيادية التاريخية، وقال: "إعترضت الكتلة عام 1944 على مشروع إنشاء دولة إسرائيل ودعمت بكل قوة وشجاعة القضية الفلسطينية وستبقى تدعم هذه القضية المحقة، لكنها رفضت اتفاق القاهرة عام 1969 وتصرفات المجموعات المسلحة التي كانت تتنافى مع سيادة لبنان". ورفضت "اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات منذ بداية الحرب واعترضت على دخول الجيش السوري إلى لبنان وعلى تدخل النظام في شؤوننا الداخلية، وسنبقى نعترض على أي تدخل خارجي مهما كان مصدره".

وذكر عيسى بإدانة "الكتلة" في العامين 1978 و1982 الإحتلال الإسرائيلي وتشجيعها المقاومة الشعبية اللبنانية في غياب الدولة والجيش للدفاع عن الحدود، وطالب بأن "يتحمل اللبنانيون جميعهم واجب الدفاع عن الحدود بكل الوسائل بقيادة الدولة اللبنانية حصرا وبأن تسترد الحكومة اللبنانية قرار الحرب والسلم في انتظار وضع استراتيجية دفاعية". وقال: "في هذه النقطة بالذات ونظرا لحساسيتها نحن مستعدون لنشارك بحلها بعيدا كل البعد من منطق الاستقواء أو انتصار فريق على آخر، فما يهمنا هو الاعتراف والحفاظ على تضحيات اللبنانيين كل اللبنانيين واستعادة الثقة بينهم وبناء دولة حديثة".

واذ اكد أن "البلد ليس مفلسا إنما الطبقة السياسية التي تحكمنا منذ عقود هي المفلسة". توجه إلى الطبقة السياسية، بالقول: "ركزوا على الأمور المصيرية السيادية الخلافية، وكان من الأفضل اليوم تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة مؤلفة من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة من أجل استعادة ثقة المواطن وثقة المجتمع الدولي. وعندما نستعيد هذه الثقة سترون كيف أن الضغط على الليرة سيتراجع، والنمو سيعود والهدر سيتوقف والكهرباء ستتأمن". وخلص الى القول: "الكتلة عادت لاستكمال بناء الدولة الذي توقف وتم إبعادنا قسريا عن مشروع بنائها. وعادت حتى الدولة تستعيد مؤسساتها بعيدا من المحاصصة والمذهبية، حتى تعود دولتنا دولة قادرة وحديثة وخصوصا سيادية في خدمة الإنسان وليس للتسلط عليه، لقد عدنا كي يعود لبنان مزدهرا أخضر وعادلا".

يموت: جربونا وحاسبونا

من جهتها، قالت عضو "اللجنة التنفيذية" سلام يموت: "حان الوقت لنرسخ الثقة بين بعضنا بعضا وألا نخشى من الاختلاف في الدين، فهذه كلها أفكار عززها النظام الطائفي لتغذية الخوف والعوز عند الناس. أنا هنا لأخبركم أن أملا كبيرا لدي بحزب الكتلة وبإصلاحاته الجديدة المبنية على مبادئ تاريخية".

وتوجهت إلى المواطنين، بالقول: "جربتوا مجرب، جربونا وحاسبونا!. نحن نطرح مشروعا سياسيا جديا للوطن وسنخلق الفرص للازدهار تماما كما فعلنا سابقا". وزادت: "أنا خبيرة انترنت عالمية، وقبل ذلك عملت في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة ست سنوات كخبيرة اتصالات ومعلوماتية ومر علي ثلاثة عهود ورأيت كم أن السياسة تمارس بشكل خاطئ في لبنان وأن لا إصلاح حقيقيا يحصل ولذلك قررت ترك هذا المنصب". وقالت: "رأيت أن الحل الوحيد لإنقاذ البلد اليوم هو بطرح بديل سياسي عن الطاقم الموجود حاليا، فحتى موضوع الاتصالات مسألة سياسية، وكل القضايا التي تهم المواطن هي سياسية بامتياز، ولذلك أنا هنا في هذا الموقع".