شكرا لقرائتكم الجامعة العربية تشارك في فعاليات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 9 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 00:16

يشارك الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في فعاليات المؤتمر الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي الذي يعقد يومي 10 و11 من الشهر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وتأسيساً على المشاركة المؤسسية المميزة التي تجمع بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.



وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح أمس، أن أبوالغيط سيلقي كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، يجدد خلالها التزام الجامعة العربية بمواصلة مسيرة تعاونها الاستراتيجي الممتد مع الاتحاد الأفريقي في كل ما من شأنه أن يدعم من المشاركة التاريخية التي تربط بين العالم العربي والدول الأفريقية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية.

وأشار إلى أن أبوالغيط سيتناول في كلمته أيضاً سبل تعزيز العمل العربي الأفريقي، بشكل متناسق وتكاملي، بغية معالجة الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان وخاصة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الدول الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، وكذا فيما يخص معالجة أزمات اللجوء والنزوح والهجرة التي تمثل الشعار الرئيس للقمة الأفريقية هذا العام، إلى جانب استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة الخامسة بين القادة العرب والأفارقة في الرياض خلال العام الحالي.

وأشار السفير عفيفي إلى أن أبوالغيط سيجري عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في القمة مع كبار مسؤولي بعض الدول الأفريقية وقيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعزيز المشاركة العربية الأفريقية ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية، وخاصة في ليبيا والصومال وجزر القمر.