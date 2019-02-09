شكرا لقرائتكم فرنسا تدعو رعاياها في تشاد لتوخي الحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - رويترز | منذ 21 ساعة في 9 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 00:45

دعت فرنسا مواطنيها في تشاد إلى توخي الحذر بعد قيام مقاتلات فرنسية بضرب قافلة مسلحة تابعة لمتمردين عبرت من جنوب ليبيا الأسبوع الماضي لاستهداف الرئيس إدريس ديبي.



ودمرت الطائرات الحربية نحو 20 شاحنة صغيرة الأربعاء في ثالث يوم من الضربات الجوية بعدما طلب ديبي دعماً من باريس. وتعتبر فرنسا الرئيس التشادي عنصراً أساسياً في حملة إقليمية كبيرة ضد المتشددين الإسلاميين.

وقالت السفارة في رسالة إلى 1500 فرنسي في تشاد «في ظل العمليات الجوية التي ينفذها الجيش الفرنسي في شمال شرقي تشاد وللحيلولة دون وقوع أي ضرر عليهم فإنه ينبغي للمواطنين الفرنسيين أن يلزموا الحذر». وتتزامن الضربات الجوية، التي بدأت الأحد، مع زيادة نشاط المتمردين التشاديين في جنوب ليبيا منذ أن توعدوا في العام الماضي بالإطاحة بديبي.

وأعلن اتحاد القوى المقاومة، وهو تحالف من المتمردين التشاديين أنشئ عام 2009 بعدما كاد يطيح بديبي، أنه يقف وراء توغل نحو 50 شاحنة صغيرة هذا الأسبوع لمسافة تزيد على 600 كيلومتر في عمق الأراضي التشادية.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد: «القصف متواصل اليوم. جرى تدمير عشرات المركبات وأصيب الكثير بجروح خطيرة. لن نعود إلى ليبيا سنشن حرباً داخل تشاد».