"من يمتلك عقارين فأكثر".. 10 فئات غير مستحقة للدعم التمويني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أمدت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضي، وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، عبر مشروع البنية المعلوماتية الموحدة، مما تسبب في توفير 2.81 مليار جنيه لميزانية الدولة.

وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن.

وتستعرض "الوطن" الأسر غير المستحقة لبطاقات التموين على النحو التالي:

1- استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه شهريًا.

2- استبعاد الأسر التي تلحق أبنائها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التي تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيهًا سنويًا.

3- استبعاد الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.

4- استبعاد الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا عن 650 كيلو وات.

5- استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويًا.

6- استبعاد من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقًا للأسعار المقررة.

7- كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة.

8- كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

9- الأجانب ليس لهم الحق في الحصول على البطاقة التموينية وبالنسبة للزوجة المصرية المتزوجة من أجنبي يحق لها ولأبنائها استخراج بطافة تموينية ما عدا الزوج وبالنسبة للزوج المصري المتزوج من أجنبية يحق له ولأبنائه استخراج البطاقة ماعدا الزوجة.

10- المتزوجة ليس لها الحق في استخراج بطاقة تموينية إلا باسم الزوج.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، "توصلنا إلى عدة نقاط مهمة لتحديد الفئات غير المستحقة للدعم التمويني أولها الدخل، وأقصد هنا دخل الأسرة الكلي، ودخل الأسرة المقيدة في البطاقة التموينية، بمعنى أدق لو أن الزوج والزوجة عاملان، فإن مجموع الدخل يحسب على راتبهما معًا، وليس راتب رب الأسرة فقط، ثانياً معيار الإنفاق، لو الأسرة عندها 3 خطوط (موبايل بيزنس) مثلًا فواتيرها تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًا، فى هذه الحالة لا تستحق أي دعم، ولو عندك 4 تكييفات مثلاً فى البيت، بالتأكيد لا تطالب الحكومة بدعم تمويني، أما المعيار الثالث فهو معيار الملكية، عندك عربيات فارهة (مرسيدس ولا بى إم دبليو)، عندك مثلًا عقارات وأراض وما إلى ذلك.