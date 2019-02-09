دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تكشف النقاب عن هاتف LG K12 بلس في مؤتمر MWC للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

إصدار أخر من الهواتف الذكية يكشف عنه عبر LG في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام في برشلونة، حيث رصدت تسريبات جديدة لهاتف LG K12 بلس منخفض التكلفة.

يبدو أن تركيز LG لن يكون على الإصدارات المميزة فقط هذا العام، حيث رصدت تسريبات لهاتف أخر من الشركة يعرف LG K12 بلس، وهو أحد الهواتف ذات التكلفة المنخفضة المتوقع الكشف عنها في MWC 2019.

ويأتي هذا الإصدار مع إصدار LG المميز G8 ThinQ، الذي يقدم هذا العام بمستشعر ToF في الكامرة الأمامية، بينما يأتي هاتف LG K12 بلس بمواصفات منخفضة من رقاقة معالج Helio P22 إلى جودة عرض HD بلس، مع أبعاد 18:9 في الشاشة.

أيضاً يأتي هذا الإصدار وفقاً للتسريبات بتصميم لا يضم النتوء العلوي في الشاشة، التي تأتي بحجم 5.8 إنش، كما يتميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 8.1 Oreo، أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بسعة تخزينية 32 جيجا بايت وهي نفس السعة التخزينية المقدمة في الإصدار السابق LG K11 بلس، كما يضم هاتف LG K12 بلس مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

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هذا الموضوع LG تكشف النقاب عن هاتف LG K12 بلس في مؤتمر MWC للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.