السيسي: لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ.. ويعاملون مثل المصريين

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يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي قضية اللاجئين على رأس أجندة مصر الدولية، حيث يسعى الرئيس السيسي إلى حث المجتمع الدولي على إيجاد حل لهذه الأزمة، لأنها قد تؤدى إلى عواقب وخيمة حال استمرارها وتداركها وإيجاد السبل والحلول لمواجهتها.

وما يؤكد اهتمام الرئيس السيسي الكبير بهذه القضية هو حرصه الشديد على طرحها في كافة المحافل واللقاءات الدولية التي يشارك فيها، حيث يؤكد الرئيس أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح البشري من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.

ويشير الرئيس أيضًا إلى الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصدًا للاجئين، لاسيما على ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء، موضحًا أنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، إلا أن مصر لم تزايد بتلك القضية ولم تتلق أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في عدد كبير من محافظات مصر ويمارسون حياتهم الطبيعية جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري.

وخلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للنمسا ولقائه مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في فيينا، قال الرئيس السيسي: «لن نسمح للاجئين بأن يخرجوا من مصر وأن يكون مصيرهم الفقد في البحر، وهذا التزام أمام الإنسانية والتاريخ».

وتابع السيسي أن الملايين من اللاجئين الذين يعيشون في مصر يعاملون مثل المصريين، مضيفًا: «لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ، ولدينا التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزامًا أمنيًا».

وخلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ ٢٠١٧ قال الرئيس السيسي: «أحلم بعالم بلا لاجئين أو مشردين أو فقراء لا يملكون الحد الأدنى من سُبل العيش الكريم، أو إنسان يعاني من أي نوع من أنواع التمييز»، كما قال أيضًا: «أحلم بعالم بلا متطرفين، عالم يتطور حضاريًا ويتحاور ثقافيًا».

وفي رده في إحدى المناسبات حول «عمل اللاجئين» في مصر، وأنهم يستحوذون على فرص عمل من المصريين، أجاب السيسى: «لما يكون في ناس جار عليهم الزمان، لازم نقف جنبهم، ومصر طول عمرها كده، لما كان فيه اضطهاد في الأرمن جم وعاشوا معانا».

وتابع: «كتر خيرهم إنهم بيشتغلوا، ده حاجة عظيمة إنهم بيشتغلوا ويعيلوا نفسهم، ومصر بلدهم ويا رب يسلم بلادهم».

وخلال مشاركات الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دائمًا ما يؤكد الرئيس على التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة.

كما أنه يدعو المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية والتوصل إلى حل للصراعات السياسية في المنطقة، حتى لا يضطر البشر إلى النزوح من أوطانهم بحثا عن الأمان أو لنيل حقهم في الحياة.