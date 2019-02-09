الشباب يسقط في فخ #الفتح

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق الفتح مساء اليوم الفوز على ضيفه الشباب بهدف دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت.

ولعب الشباب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد حصول حسن معاذ على البطاقة الصفراء الثانية ، جاء هدف الفتح والمباراة الوحيد قبل النهاية بدقيقتين من ضربة رأس لإبراهيم الشنيحي إثر متابعة كرة ارتدت من يد التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وبهذا الفوز تقدم الفتح للمركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة عقب تحقيق انتصاره السادس في 19 مباراة

في حين تجمد رصيد الشباب عند 34 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق نقطتين عن الأهلي ليواصل الغياب الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.