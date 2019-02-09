النيابة_العامة: هذه السلوكيات #غش_تجاري وموجبة للمساءلة الجزائية

صحيفة الخليج الالكترونية نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك توعويًّا عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

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