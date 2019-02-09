شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في «جامعة طيبة» فرع العلا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت “جامعة طيبة”، مساء اليوم السبت، عن تعليق الدراسة في فرع الجامعة بمحافظة العلا على خلفية الأمطار والسيول التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.

وقالت الجامعة على حسابها في “تويتر”: “حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرَّر تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بالعلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ”.

وأشارت إلى أن القرار يأتي على خلفية “استمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية لمحافظة العلا لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق”.