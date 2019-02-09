شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة بمكة تفاجأ بلص على شاشة كاميرا المراقبة.. هذا ما حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

ألقت شرطة العاصمة المقدسة، القبض على اللص الذي تسلق منزل أحد المواطنين في حي الشوقية بمكة المكرمة، بعد أن التقطته كاميرات المنزل بينما كانت الأسرة بداخله، وتتحفظ عليه الشرطة لديها لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يأتي ذلك في تجاوب وتحرك سريع من قبل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بعد تداول فيديو بواقعة تسلق لص “أسمر البشرة” لمنزل مواطن بمكة، وتجواله بداخله ومن ثم مغادرته.

وباشرت فرق البحث والتحري التابعة للشرطة مجريات الواقعة، واستعانت بالفيديو الذي زودهم به صاحب المنزل مع البلاغ المقدم، حتى توصلوا لهوية اللص وألقوا القبض عليه.

ورافق صاحب المنزل ابنته إلى مقر شعبة التحريات والبحث الجنائي، ومن خلال المجابهة تعرفت الفتاة عليه، وأكدت أنه هو من تسلق سور المنزل؛ حيث أنها شاهدته وتابعته لحظة تسلقه؛ فيما ذكر صاحب المنزل -وفقاً لما أُبلغ به من قِبَل الشرطة- أن متسلق منزله “معتل نفسياً”، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.