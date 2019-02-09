شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: لا علاقة للمملكة بفضائح مؤسس «أمازون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة ليست متورطة في معركة شركة “أمريكان ميديا” ومؤسس “أمازون” جيف بيزوس البالغ من العمر 55 عاماً، واصفاً ذلك بـ”المسلسلات التلفزيونية التي لا تنتهي”.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: السعودية لا علاقة لها مطلقاً بتلك المعركة لا من قريب ولا من بعيد، خلاف بين طرفين لا علاقة لنا به، إنها soap opera (مسلسلات تلفزيونية أو إذاعية طويلة لا تنتهي)”.

وألمح مؤسس “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” جيف بيزوس وهو أحد أثرياء العالم، في موقع “ميديم” يوم الخميس، إلى أن الهجمة التي تعرض لها من قبل صحيفة “ناشونال إنكوايرر” الأمريكية وتهديده بنشر فضائحه بالصور، قد تكون بسبب الحملات التي شنتها “واشنطن بوست” على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمملكة.

وكانت صحيفة “ناشونال إنكوايرر”، أعلنت أنها لا تخشى مقاضاة مالك “أمازون”، نظراً لوجود الأدلة الكافية لديها حول علاقاته المشبوهة، كما أنها لم تخالف القوانين، على حد وصفها.