شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات على صرف دعم «حساب المواطن».. واستمرار التسجيل عبر هذا الرابط والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

تبقت ساعات قليلة على إيداع الدفعة الـ15 من الدعم في برنامج حساب المواطن، ممن استكمل شروط الأهلية والاستحقاق، حيث سيتم الإيداع في حسابات المواطنين -بمشيئة الله – في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ودعا برنامج حساب المواطن من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل 10 فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس المقبل.

وأوضح حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).