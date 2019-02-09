شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سامٍ.. 6 ضوابط جديدة تنظم السفر إلى تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدرت الموافقة السامية على التنظيم الجديد للسفر إلى تايلاند، وتضمنت الضوابط المقترحة المرفوعة من الجهات المعنية التي تسمح للمواطنين بالسفر إلى مملكة تايلاند، وهي على النحو التالي:

1- مشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند.

2- الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية.

3- مهام منسوبي الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلاند.

4- الحالات المرضية ومرافقوهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلاند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلاندية أقل مقارنة بغيرها من المصحات في الدول الأخرى، بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.

5- زيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مصدق من السفارة.

6- سفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.