تراشق بالأيدي بين نواب في البرلمان الأردني

ووجه النائب محمد الرياطي سؤالا إلى الحكومة حول مصير أموال صرفت لقضاة ومدعين عامين بخلاف الدستور. وسرعان ما تحول النقاش إلى تراشق بالألفاظ ثم بالأيدي تحت قبة البرلمان. وأثار المشهد انتقادات واسعة بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه لا يليق بنواب أردنيين.

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