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القاهرة —سبوتنيك. وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "القصف بالصواريخ" الذي تعرضت له طائرة مدنية كانت تنقل جرحى من حقل الفيل، لتلقى العلاج في العاصمة طرابلس.
© AFP 2018 / Abdullah Doma
وأضاف البيان "يعتبر المجلس هذا الاعتداء عملا إرهابيا لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية، ولقد أصاب القصف الصاروخي في مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية جنوب غربي البلاد".
وتابع البيان "لقد اتخذ المجلس الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر، وأصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير والذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي يكشف مفاجأة... من كان على متن الطائرة المقصوفة في سماء ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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