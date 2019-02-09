5 قتلى و3 مصابين في قصف للنظام على إدلب السورية

إدلب/الخليج 365

قتل 5 مدنيين بينهم طفلان، وأصيب 3 آخرون، في قصف مدفعي شنته قوات النظام ومجموعات إرهابية تابعة لإيران، على منطقة "خفض التصعيد"، شمال غربي البلاد، في انتهاك متجدد لاتفاق "سوتشي".

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

وبحسب مصادر محلية، طال القصف، السبت، مدينة خان شيخون، وبلدات جرجناز، والتح، وقريتي التمانعة، وتلمنس بريف إدلب الجنوبي، فضلا عن مدينتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وأكدت المصادر، للأناضول، مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان بخان شيخون، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، في تلمنس.

وتواصل طواقم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أعمال البحث والإنقاذ في المناطق التي تعرضت للقصف.

ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي" المبرم بين تركيا وورسيا العام الماضي والذي رسخ وقفا لإطلاق النار في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبراير/ شباط الجاري لإجراء محادثات بشأن سوريا.