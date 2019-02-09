وفد سعودي في بغداد لبحث تشييد ملعب تبرعت به المملكة

العراق / علي محمد / الخليج 365

وصل وفد سعودي إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت؛ لبحث الإجراءات العملية لبدء تشييد ملعب لكرة القدم أعلنت الرياض التبرع به لبغداد.



وحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية، الذي اطلعت عليه الخليج 365، فإن الوفد يبحث الخطوات الأولى لاختيار موقع الملعب.



ويضم الوفد السعودي عبد الرحمن بن حمد الحركان، المشرف على المشروع، إلى جانب ممدوح بن ناصر الشمري من الهيئة العامة للرياضة وعيد بن شنيف الحربي من وزارة المالية وفيصل بن ناصر العجلان من وزارة الخارجية.



وأعلنت الحكومة العراقية العام الماضي تبرع السعودية ببناء ملعب لكرة القدم يتسع لمئة ألف متفرج.



وسيتم تشييد الملعب، الذي سيكون على شكل مدينة رياضية متكاملة، في بغداد.



وتسعى السعودية إلى التقارب مع العراق بعد علاقات متوترة استمرت سنوات، في إطار جهودها للحد من نفوذ إيران في هذا البلد العربي.



وتبادل مسؤولو البلدان خلال الفترة الأخيرة الزيارات الرسمية في دلالة واضحة على تقارب العلاقات.