شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 59% من المواطنين العاطلين عن العمل يحملون «شهادات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل بنهاية الربع الثالث من 2018 أكثر من 781 ألف سعودي، 350 ألفاً منهم ذكور، بنسبة 44.8%، بينما شكلت النساء نسبة 55.1%، بعدد أكثر من 431 ألفاً.
ووصل عدد السعوديين العاطلين عن العمل ويحملون شهادات من دبلوم إلى الدكتوراه إلى 458.91 ألف سعودي، بما يعادل نسبة 58.7%، وذلك بحسب تقرير هيئة الإحصاء لسوق العمل خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهر تقرير هيئة الإحصاء، أن المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل هم الأغلبية بنسبة 91%، إذ يبلغ عددهم 711.5 ألف، معظمهم من النساء بعدد 416.8 ألف، بينما الرجال نحو 290 ألفاً.
وشكّل المتعطلون الذين سبق لهم العمل نسبة 9% بعدد أكثر من 70 ألفاً، معظمهم من الذكور، إذ يصل عددهم لنحو 55.5 ألف، بينما عدد النساء 14.6 ألف.
وأوضحت النتائج أن 19.4% من المتعطلين السعوديين تركوا أعمالهم السابقة بسبب التسريح من صاحب العمل، في حين أن 19.8% من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب قلة الأجر أو الراتب.
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