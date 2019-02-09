السلطة الفلسطينية تعلن موقفها من مؤتمر "وارسو"

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، على صفحته الرسمية على "تويتر": "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول إنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي، موقفنا مازال واضحا: لن نحضر هذا المؤتمر، ونؤكد أننا لم نفوض أحدا للحديث باسم فلسطين". وذلك بحسب وكالة "سما".

واعتبر عريقات أن مؤتمر وارسو "يعد محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني". وهو ما ذكره في تغريدته باللغة الإنجليزية.

في حين كتب باللغة العربية: "أعلن عن رفض أي لقاء عربي مع نتنياهو، بشكل منفرد أو مشترك، لأن ذلك يعتبر إنهاء لمبادرة السلام العربية وتطبيعا، ويمثل استباحة للدم الفلسطيني، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، أمس الجمعة، ردا على تصريحات مسؤول أمريكي بشأن توجيه دعوة لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر وارسو، الأربعاء المقبل: "نؤكد رفضنا لحضور هذا المؤتمر، وأنه لا أحد ينوب عن الشعب الفلسطيني في الحديث عن قضيته، غير ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية".

وكان مسؤول أمريكي رفيع قال، يوم الجمعة، إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط، وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم، حيث سيبحث جاريد كوشنر، المستشار البارز للبيت الأبيض، وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول للصحفيين بحسب وكالة "رويترز" إن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط.

يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي إلى عقد مؤتمر "وارسو" لمناهضة السياسة الإيرانية، في الفترة من 13-14 من الشهر الجاري، وسيحضره حوالي 40 دولة.