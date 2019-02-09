الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بشبهة "قتل" مستوطنة بالقدس

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح السبت، اعتقال شابا فلسطينيا مساء الجمعة، للاشتباه به بقتل مستوطنة إسرائيلية في القدس قبل يومين.

وذكرت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أنها نفذت عملية الاعتقال في مدينة رام الله بالضفة الغربية، عقب تحقيق مشترك مع الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك".

وأفاد البيان أن المعتقل من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وتم تسليمه إلى جهاز "الشاباك" للتحقيق معه.

وعثر على الجثة المستوطنة أوري أنسباخر، مساء الخميس، في غابة تابعة لمدينة القدس، وكانت متعرضة لطعنات في صدرها ورقبتها، بعد ساعات على اختفائها.

من ناحيتها تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن قتل المستوطنة وقع على "خلفية قومية"، لكن الشرطة أصدرت قرارا بمنع نشر مزيد من التفاصيل حول القضية.

ومساء الجمعة، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة، وأجرت تفتيشا في مسجد المدينة الرئيسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي فلسطيني (معروفة باسم المستعربين) اقتحمت مساء الجمعة، مسجد "جمال عبد الناصر" وسط البيرة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة به.

ولاحقا اقتحمت قوات من الجيش "شارع القدس" وحي "سطح مرحبا" في البيرة، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من إحدى البنايات السكنية.

وفي سياق يخص القضية وجهت الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة انتقادات شديدة ليائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب نشره "إشاعات لا أساس لها" متعلقة بقتل المستوطنة، حسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت".