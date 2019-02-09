وزارة_التعليم تصدر توجيهًا جديدًا لجميع المشرفين

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات باعتماد تكليف جميع المشرفين والمشرفات بتنفيذ توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمكوثهم بما لا يقل عن 4 ساعات بالمدرسة لمتابعة الأداء.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن التكليف شمل ضرورة متابعة أداء المعلمين والمعلمات، داخل الفصول الدراسية، والوقوف على المستوى التحصيلي لجميع الطلاب والطالبات، وقياس مقدار التحسن وتقديم البرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات التي تسهم في رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، ورفع القدرة القرائية والكتابية لديهم، للرفع من مستواهم، ومتابعة ذلك شخصيا من قبل مديري ومديرات الإدارات والمكاتب، وفقا لـ”الميدان التعليمي”.

وتضمن التكليف، أيضا تزويد الإدارة العامة للتعليم بتقرير مفصل مع نهاية العام الدراسي بمدى تنفيذ ذلك، ومقدار التحسن في مستوى التحصيل الدراسي لكل مدرسة، مدعماً بشواهد من الميدان لكل تخصص على حده.

من جانبها، وجهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ قرار وزير التعليم لمتابعة أداء المعلمين والتحصيل داخل المدارس.