السجن المؤبد لمرتكب الاعتداء على مسجد في كيبيك

الخليج - د ب أ

أصدرت محكمة كندية حكما بالسجن مدى الحياه بحق مسلح قتل ستة مسلمين وأصاب العشرات في هجوم على مسجد بمدينة كيبيك العام الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكندية يوم الجمعة.

وأدين الكسندر بيسونيت (29 عاما) بارتكاب ست جرام قتل من الدرجة الأولى وست جرائم شروع في قتل بسبب الهجوم على المركز الثقافي الإسلامي في 29 يناير 2017 ، وسيكون بإمكانه التقدم بطلب للحصول على إفراج مشروط بعد 40 عاما على أقرب تقدير.

وانفجر العديد من الأشخاص في البكاء في قاعة المحكمة المكتظة أثناء وصف قاضي المحكمة العليا في كيبيك فرانسو هوت العنف الذي حدث في المسجد في يوم الهجوم، وقال القاضي إن الأعمال الإجرامية للمتهم ستظل “مكتوبة إلى الأبد بالدماء في تاريخ هذه المدينة وهذا الإقليم وهذا البلد”.