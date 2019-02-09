قوات_الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أخوين من منطقة المالح بالأغوار الشمالية. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واعتقلت الأخوين محمد ومصطفى خليل زواهرة.

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