مقتل 15 إرهابيًا في غارتين جويتين أمريكيتين بالصومال

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الخليج - واس
قتل 11 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في غارتين جويتين أمريكيتين خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأوضح بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا أن المقاتلات نفذت الغارة الأولى في محيط غاندارشي في منطقة شيبلي السفلى الأربعاء وفي محيط باريير في المنطقة ذاتها الخميس، مفيدًا بأن 11 إرهابيا قتلوا في غارة الأربعاء، فيما قتل أربعة إرهابيين في غارة الخميس.
وأشار البيان إلى أن القصف جاء بعد اشتباك القوات الصومالية مع عناصر الحركة الإرهابية، مبينًا أنه لم يسقط قتلى أو جرحى من المدنيين جراء الغارتين.
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