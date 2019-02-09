موقع "ناشيونال أنترست" الأمريكي يكشف سر تسليم الإرهابي "محمد عبدالحفيظ لمصر"

تساءل موقع "ناشيونال أنترست" الأمريكي، عن السر وراء تغيير السياسة التركية تجاه جماعة الإخوان الإرهابية في الأيام الماضية، والتي دفعت أنقرة لتسليم الإرهابي محمد عبدالحفيظ، في مطار اسطنبول، للسلطات المصرية.

وأضاف الموقع: "بعض المحللين، في واشنطن والعالم العربي، يقولون إن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول في دعم تركيا القديم للإخوان، وأنه لم يكن من الممكن التفكير في تسليم عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة العقوبة في وطنه.

هذا هو الحدث الذي جعل المحللين يلقون نظرة عميقة في السياسة الخارجية التركية خلال تلك الفترة.

وكشف "ناشيونال أنترست" أن الضغط من وراء الكواليس من جانب واشنطن، وكذلك من القاهرة والرياض، كان مكثفا بما فيه الكفاية لدفع أنقرة للعمل على تغيير سياستها تجاه الإخوان.

ولا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في الولايات المتحدة ودول الخليج العربية وتحتاج إلى دعم أمريكي في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى، وأخيرًا، تحتاج تركيا إلى قطع غيار وتجهيز أمريكي الصنع لجيشها.

إلى جانب ذلك، يواجه الرئيس التركي الناخبين في انتخابات قادمة، ولقد أصبح الإخوان أقل شعبية بشكل ملحوظ لدى الجمهور التركي، ويدرك السياسيون الأتراك ذلك.

العلاقات بين حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم (المعروف بأحرفه التركية الأولى، حزب العدالة والتنمية) والإخوان طويلة ومتناقضة.

عندما وصل حزب العدالة والتنمية، أول حزب إسلامي صريح في تركيا للفوز بالانتخابات الوطنية، إلى السلطة في عام 2002، كان حذرًا من الظهور علنًا مع قادة الإخوان، وبعد أن حصلت على أغلبية أكبر في انتخابات 2007، احتضنت جماعة الإخوان علنًا ورأت أنها أداة لتأمين دور أكبر في شئون الشرق الأوسط.