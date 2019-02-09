الصين.. 190 مليار دولار إيرادات قطاع الاتصالات في 2018

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن قطاع الاتصالات واصل تسجيل توسع ثابت في أعماله خلال العام الماضي، مع تحسن قوي في خدمات شبكات المحمول وتحسن في البنية التحتية للإنترنت.

ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 3ر1 تريليون يوان ( نحو 190 مليار دولار).

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن دخل بيانات المحمول وخدمات الإنترنت، المدعومة بالتوسع السريع لشبكات الجيل الرابع.

حققت مكاسب كبيرة خلال العام وأضاف البيان، أن عدد محطات شبكات الجيل الرابع ارتفعت بـ439 ألف محطة ليصل العدد الإجمالي لهذه المحطات إلى 72ر3 مليون محطة.