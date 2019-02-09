ارتفاع معدل البطالة بكندا في شهر يناير الماضي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفع معدل البطالة في كندا في شهر يناير الماضي، رغم انضمام نحو 67 ألف شخص إلى سوق العمل، وفقًا لإحصائيات رسمية صدرت الجمعة.

وأضحت هيئة الإحصائيات الكندية أن 66 ألفًا و800 شخص انضموا إلى سوق العمل في يناير، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.8% مع زيادة عدد الباحثين عن فرص العمل.

وأضاف الاقتصاد 99 ألفًا و200 وظيفة في قطاع إنتاج الخدمات في يناير، مقابل فقدان 32 ألفًا و300 وظيفة في قطاع إنتاج السلع. وقد فاقت المكاسب الوظيفية بدوام جزئي العمل بدوام كامل، بنسبة 36 ألف وظيفة مقابل 31 ألفًا، على التوالي.

وقاد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا عملية نمو التوظيف، حيث أضافوا 52 ألفًا و500 وظيفة.