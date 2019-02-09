قمة إسعاد البشرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتمع القمة العالمية للحكومات، لتوفير حياة أفضل لسبعة مليارات إنسان، ولذلك باتت مصدر إلهام للحكومات والشعوب، بما وصلت إليه من مستوى مؤسساتي، وبما تقدمه من نماذج عالمية ناجحة للتنمية، تؤدي فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في تطوير العلاقات بين الحكومات والشعوب، لضمان مستقبل أفضل للمجتمع الإنساني، وترسيخ معايير حياة أفضل وأكثر سهولة لشعوب العالم.

وتستهدف هذه القمة الرائدة، التي تجمع تحت منصتها 140 حكومة في العالم، أن تصبح ملتقى للعقول والخبرات ومستشرفي المستقبل، وهي بذلك تجسّد رؤى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية، سيراً على هدي الإمارات التي تبوّأت بفضل الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه وعضده صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العشرات من مؤشرات التنافسية العالمية، حتى باتت قبلة كل من يسعى إلى تطوير حكومته أو تحديث أدوات عملها.

الدورة السابعة للقمة تتوّج نجاحات القمم الستّ السابقة، وهي تعكس بكل فخر ما وصلت إليه دولة الإمارات من نجاحات على الصعد كافة، بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اللذين يعملان جنباً إلى جنب مع إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ليكون بلدهم ومواطنوه في المراتب الأولى عالمياً، ينعمون بالرخاء والرفاهية والسعادة.

وتتبنّى القمة السابعة توجّهاً رئيساً يتمثل في التركيز على الإنسان في كل مكان، ومستقبل المجتمع الإنساني لخدمة البشرية، عبر تبنّي سبعة توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيّر المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، وكلّها تتطلع إلى تحقيق صحة أفضل للبشرية جمعاء، وتعليم أفضل، واستفادة عادلة من التكنولوجيا، وتوزيع عادل للغذاء والطاقة، والعيش بسعادة وسلام في العالم.

والقمة وهي تستضيف نحو 600 شخصية عالمية بارزة، بينها 60 مفكراً، ورؤساء دول، وسياسيون ورؤساء شركات، فإنها تقدّم تجارب ومبادرات ناجحة، ونماذج متميّزة من مختلف أنحاء العالم، لتضعها في متناول صنّاع السياسات ورواد الأعمال في المنطقة، لبناء مسارات النموّ والتقدم لمجتمعاتها وشعوبها.

وتستضيف ثلاث دول ضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة، وهي: إستونيا أفضل دولة في التحول الرقمي في القارة الأوروبية، ورواندا صاحبة التجربة الريادية في الانتقال من حالة الحرب والصراع، إلى الاستقرار، وإطلاق جهود التنمية في مدة زمنية قصيرة في القارة الإفريقية، وكوستاريكا أكثر دول أمريكا اللاتينية تميزاً في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة، حيث تجتمع الدول الثلاث لتقديم تجاربها الريادية للعالم.

القمة أصبحت ملتقى سنوياً للتجارب الحكومية الناجحة التي تعرضها من دولة الإمارات في قصص إبداع وابتكار ملهمة، تقدم نماذج تُحتذى في التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص، وإحداث الفرق الإيجابي في حياة الإنسان، وتمثل فهماً عميقاً لمحورية الإنسان في صناعة المستقبل، ومنصة للاحتفاء بقصص النجاح الملهمة، وتعميم المعرفة بالمبادرات الحكومية الناجحة، ومشاركتها مع الحكومات، من أجل صناعة مستقبل أفضل للإنسان. وسيؤدي متحف المستقبل دوراً كبيراً في رسم ملامح مستقبل البشرية، في عصر الثورات التكنولوجية المقبلة، لما فيه تسخير نتائجها وابتكاراتها لخدمة الإنسانية، وبناء مجتمعات المستقبل المزدهرة التي تحقق معايير جودة الحياة.

القمة.. قبلة كل حكومة تبحث عن تطوير أدواتها لخدمة شعبها بأفضل الطرق وأسهلها.