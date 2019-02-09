أكثر من وجه للحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الهروب من الحرية» كتاب جديد للدكتورة فاطمة الكتاني، المعالجة النفسية المتخصصة في علاج المشاكل الأسرية؛ يضاف إلى رصيد واسع من الأبحاث والدراسات والمتابعة الحثيثة لمعاناة الناس المحيطين بها (داخل العيادة وخارجها)، معاناة تقول عنها المؤلفة: مصدرها الضجيج الذي يملأ عقولنا ويكاد يُحكم سيطرته عليها. هذا الضجيج عبارة عن (صراعات وتساؤلات وأفكار ومشاعر وتوقعات سلبية)، وهو ناتج عن تفاعل واحتياج لبعضنا بعضاً، وميل كل واحد منا إلى إثبات وجوده وسط الآخرين قائلاً هذا (أنا)، إنها الأنا التي تبحث عن وجودها وسط الآخرين.

أما التساؤلات التي حاولت المؤلفة الإجابة عنها في الكتاب فهي: كيف سنواجه التحديات؟ هل سنختار بإرادتنا طريق الحرية، أم سنختار طريق الهروب من الحرية؟ كيف نهرب من الحرية رغم أننا نرغبها؟ وإلى أين نهرب؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة رتبت المؤلفة الإجابات في خمسة فصول بينت خلالها معنى الحرية حسب مجموعة من المفكرين، وهم: ابن رشد، وسارتر، وديكارت، وفروم، كما أوضحت أسباب الهروب من الحرية ومنها: «التربية السلبية للطفل والتعلق المرضي بوالديه»، و«المعتقدات الخاطئة» التي هي غالباً تشكل عائقاً أمام معرفتنا لذواتنا الحقيقية.. أما عن «عواقب الهروب من الحرية» فتجيب المؤلفة عنها في ثلاثة محاور، وهي: «العلاقات المريضة»، و«الاضطرابات النفسية والعاطفية»، و«الرفض أو الاعتراض».