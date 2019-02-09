حمد بن جاسم تحمّل التجاهل للحصول على رشوة باركليز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي سابق في بنك باركليز، إنه تظاهر بالانشغال لتجنب الإصابة بالذعر أثناء التفاوض على الاستثمارات القطرية بقيمة 2.6 مليار دولار، في ذروة الأزمة المالية عام 2008، وهي الأموال التي كانت تستهدف إنقاذ البنك من الخطة الحكومية.

وأوردت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية أن روجر جينكينز، الرئيس السابق لبنك باركليز كابيتال، جعل رئيس الوزراء القطري حينها ينتظر لساعة قبل اجتماع يونيو/حزيران 2008، حتى لا يبدو بائساً، طبقاً لمكالمة هاتفية استمعت إليها هيئة المحلفين في لندن خلال جلسة، أمس الأول الخميس.

وقال جينكيز لحمد بن جاسم، الذي يدير أيضاً صندوق الثروات السيادية القطري، إنه سيضطر لمغادرة العاصمة القطرية من أجل اجتماعات أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن جينكيز يعتبر واحداً من بين 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في البنك، متهمين بالتآمر للاحتيال على مستثمرين آخرين، من خلال عدم كشفهم عن مبالغ مالية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، عمولات سرية للقطريين وحمد بن جاسم، في إطار الاستثمارات التي أنقذت البنك من التأميم.

وقال جينكينز خلال مكالمة هاتفية مع ريتشارد بواث، المسؤول الآخر المتهم في القضية، إنه توجب عليه العودة إلى دولة خليجية من أجل اجتماعات أخرى، ثم جاء متأخراً بساعة، معللًا ذلك بأنه انشغل باجتماعات خاصة بوثائق (كان عليّ التظاهر وكأنني مشغول للغاية).

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن القضية هي أول محاكمة جنائية في بريطانيا، تتضمن مصرفيين بارزين مرتبطين بالأزمة المالية. وبدأت المحاكمة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تستمر جلساتها لفترة 6 أشهر، وفي حال ما إذا ثبتت إدانتهم، يمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن 10 سنوات.

وكان مسؤولون سابقون في «باركليز» قد تعرضوا لضغوط من قبل مسؤولين قطريين، لإخفاء حصة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في البنك البريطاني العريق، الذي سارع إلى إنهاء حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الإسترلينية، من شأنها أن تساعد البنك على تجنب خطة إنقاذ حكومية، حسب ما استمعت إليه المحكمة، وفق تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وعرض ممثلو الادعاء نيابة عن «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة»، رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية على هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن، الاثنين الماضي، تتضمن تفاصيل مناقشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة حمد بن جاسم المخطط لها في البنك، من خلال أداته الاستثمارية (تشالنجر) ومقرها جزر فيرجين البريطانية.