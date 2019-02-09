65 مبادرة في الشارقة ضمن شهر الإمارات للابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

توّجت إمارة الشارقة انطلاق فعالياتها أمس ل«شهر الإمارات للابتكار» في نسخته الرابعة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في قاعة المدينة الجامعية بالإمارة الباسمة، من خلال 65 مبادرة وابتكاراً، تتناول محاور (الطاقة المتجددة والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا كممكنات) بحضور أحمد عبيد القصير، رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة، نائبة رئيس اللجنة، والمهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية.

وشهدت فعاليات شهر الابتكار، والتي تقام في الشارقة من 8 إلى 14 فبراير/‏‏شباط الجاري، وينظمها المجلس التنفيذي إقبالاً كبيراً من الأهالي والطلبة من مختلف المراحل الدراسية، وتميزت المشاركات للجهات الحكومية والاتحادية والجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، بالابتكارات والإبداعات المتجددة، من حيث المحتوى القوي والتجارب المبتكرة المتميزة والأفكار الخلاقة التي تدعم الهدف الرئيسي للشهر، بتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار وأثره في مستقبلهم، وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة الابتكار بدولة الإمارات.

وجاءت المشاركات بالشارقة انعكاساً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار الذي أصبح ركيزة للعمل الحكومي.

كما عكست تضافر جهود الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي لتنظيم فعاليات شهر الإمارات للابتكار بطريقة متميزة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

فيما قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: «إن شهر الإمارات للابتكار، والذي تفتخر الهيئة برعايته في أسبوع الشارقة للابتكار، يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة ويمثل فرصة لتعزيز الجهود من أجل الوصول إلى أفكار خلّاقة، وتعزيز منظومة العمل بمبادرات ومشاريع متميزة تسهم في الارتقاء بمجالات العمل كافة في دولة الإمارات».

وأضاف: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت هيئة مطار الشارقة الابتكار والإبداع نهجاً مؤسسياً وقامت خلال السنوات الماضية بمضاعفة جهودها لابتكار حلول وخدمات جديدة في مختلف المرافق».