الإمارات عاصمة حوار وعدالة وتسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: راشد النعيمي

تشير وثيقة الأخوّة الإنسانية في بنديها الثالث والرابع، إلى أن العدل القائم على الرحمة، هو السبيل الواجب اتّباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها وأن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءاً كبيراً من البشر.

وتصدرت الإمارات المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة، خلال سنوات الاتحاد المجيدة، ومن بينها العدل والقضاء، كما تحتل مراتب متقدمة عالمياً في مؤشر التنافسية الدولي، وبشكل خاص مؤشر كفاءة النظام القضائي، الذي تعمل وزارة العدل عبر برامج وخطط لكي يكون من بين أفضل 10 نظم على مستوى العالم بحلول عام 2021، وهي تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي.

وخلال العام 2018، أطلقت وزارة العدل مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع، التي تستهدف تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، وتدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والموظفين الإداريين، وفقاً لمعايير استقطاب وتقييم أداء مستحدثة، وتعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجمهور والشركاء، كما قامت الوزارة ببناء مبادراتها عن طريق إدخال مفاهيم السعادة والإيجابية فيها، حيث اعتمدت مبادرات تهدف إلى إسعاد المتعاملين والمتقاضين.

وحددت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، هدف بناء مجتمع آمن وقضاء عادل، كواحد من المحاور الستة الرئيسية التي تقوم عليها. وتسعى الأجندة إلى أن تكون دولة الإمارات، البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان، كما تحرص على تعزيز عدالة القضاة، والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.

نموذج ناصع

نجح القضاء الإماراتي بشقّيه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وساهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، بجانب المستثمرين الأجانب وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.

استطاعت دولة الإمارات تحقيق نسب عالمية غير مسبوقة، في تحقيق مبادئ «العدالة الاجتماعية» بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أكد أن العدل أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور، ويحميها القضاء المستقل العادل.. ويأتي ذلك ترسيخاً لمبادئ وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

رحمة العدالة

وتتميز العدالة في الإمارات بالرحمة والتسامح؛ إذ دأب رئيس الدولة وحكام الإمارات على إصدار قرارات العفو عن السجناء في عدة مناسبات مثل شهر رمضان والأعياد واليوم الوطني، مع تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وتسهيل تسفير الوافدين منهم إلى أوطانهم، في إطار الحرص على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وتعد هذه اللفتة الإنسانية التي اعتادها أبناء شعب الإمارات والمقيمون في كنف قيادته الحكيمة، جزءاً من ثمرات يوم الاتحاد والمناسبات الدينية لتعيش الأسر فرحتها مكتملة، بلمّ شملها بأبنائها مع الاحتفال بالأعياد والمناسبات كي يتسنّى لجميع المشمولين بالعفو، إعادة ترتيب حياتهم ليكون الالتزام بالقانون ومعايير المجتمع الأخلاقية، أساساً لذلك خاصة أن العفو فتح آفاقاً أمام المفرج عنهم من أجل حياة جديدة وحمل لهم رسالة أبوية وإنسانية، بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في مساعدة أبنائها، وإتاحة جميع الفرص الممكنة لهم، كي يكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.

وتصدر قرارات العفو والرحمة، عن قادة يسعون دائماً إلى تحقيق سعادة من يعيشون على أرض الدولة، فبهذا العفو السامي تلوح للمفرج عنهم آمال استرداد قيمتهم في المجتمع، والعودة إلى سواء السبيل، حرصاً على حريتهم التي استعادوها، ويُنتج في حياتهم ومسيرتهم نحو المستقبل، أثراً إيجابياً، فيصبحون أفراداً صالحين يسهمون في مسيرة العمل والبناء، ويسعون بشرف إلى توفير حياة أفضل لعائلاتهم وذويهم.

تهذيب وإصلاح

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع. وينص دستور دولة الإمارات على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلاّ وفق أحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطّة بالكرامة ولا عقوبة إلاّ على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها، كما أن العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكّل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.

وتحرص المنشآت الإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على احترام حقوق الإنسان، وهي بمثابة مرافق لإعادة التأهيل. تطبق الدولة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد. ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم.

الحوار والتسامح

باتت دولة الإمارات العربية مركزاً وعاصمة للحوار العالمي حول القيم الإنسانية والأخلاقية، التي احتلت موقعاً مهمّاً ضمن أجندة أولويات العالم في الآونة الأخيرة، تعمل الإمارات على ترسيخ مكانتها كعاصمة للتسامح والتعايش الإيجابي، وتأكيد إسهامها في تحقيق تقارب حقيقي بين الثقافات، لكي تبقى دائماً صاحبة الإسهام الأكثر تأثيراً في إقامة وتفعيل حوار عالمي يعين على إقرار أسس التفاهم بين الشعوب في مختلف ربوع العالم، على اختلاف أفكارهم وتنوع ثقافاتهم وهي حريصة على تهيئة المناخ الذي تدعم من خلاله، كل حوار جاد يسهم في نشر مقومات السلام حول العالم، ويعين على تعزيز روح المودة والتسامح بين شعوبه، ومد مزيد من جسور التواصل، التي يمكن من خلالها العبور إلى مستقبل يكفل للناس السعادة والاستقرار في إطار من التعايش وتقبّل الآخر.

وكانت الإمارات أعلنت خلال عام 2016، تأسيس أول وزارة للتسامح في العالم وأصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، وأعلنت عدداً من المبادرات الفاعلة في مجال تعزيز الحوار بين الشعوب والأديان مثل «البرنامج الوطني للتسامح» و«جائزة محمد بن راشد للتسامح» و«المعهد الدولي التسامح»، إلى جانب تأسيسها العديد من المراكز الهادفة إلى محاربة التطرف، مما ساهم في تصدر الإمارات المركز الأول في مؤشر «التسامح مع الأجانب»، في ثلاثة تقارير دولية للعام 2017- 2018 .