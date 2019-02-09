ميركل تشدد على حاجة ألمانيا إلى استخبارات قوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن «حاجة ألمانيا إلى استخبارات قوية قادرة على الأداء أشد منها في أي وقت مضى»؛ وذلك نظراً للأزمات الموجودة في العالم.

وأثناء الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لجهاز المخابرات في وسط العاصمة الألمانية برلين أمس الجمعة، أشادت ميركل بجهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، وشهدت للجهاز بإحراز تحول ناجح بعد نهاية الصراع بين الشرق والغرب، كما أعربت عن تأييدها لعمل الجهاز. وأوضحت أن جهاز (بي إن دي) يقدم إسهاماً حتى يتمكن ملايين الألمان من العيش في أمان.

ورأت ميركل أن الكشف عن الأخبار الكاذبة والمزيفة وتهديدات الهجمات الإلكترونية يأتي من بين التحديات الخاصة التي يواجهها الجهاز، وقالت إن الاستخبارات تضطلع بمأمورية استطلاع مهمة، لاسيما فيما يتعلق بالأخبار المزيفة.

وبلغت تكاليف بناء المقر الجديد للاستخبارات نحو 1,1 مليار يورو، إضافة إلى 206 ملايين يورو للأثاث والتجهيزات التقنية. ويعمل حالياً في المبنى الجديد نحو 4000 من أصل 6500 موظف في جهاز (بي إن دي).

من جهة أخرى تم الكشف عن وجود سبعة متطرفين في صفوف الجيش الألماني في العام الماضي، وفقاً لما ذكره تقرير إعلامي صدر أمس الجمعة. وقالت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، استناداً إلى إحصائية للاستخبارات العسكرية (إم أيه دي)، أن المتطرفين الذين تم الكشف عنهم هم أربعة متطرفين يمينيين وثلاثة إسلاميين، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وأضافت أن أغلبيتهم غادروا الجيش.

وحسب تقرير (فونكه)، فإن الاستخبارات العسكرية سجلت في العام الماضي 270 حالة اشتباه في مجال التطرف اليميني، وكان عدد هذه الحالات في العام 2017 وصل إلى 379 حالة. في المقابل ارتفعت حالات الاشتباه فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي؛ إذ ارتفع عدد هذه الحالات من 46 حالة في 2017 إلى 50 في 2018.

(د.ب.أ)