اختراق أمني لشبكة كمبيوتر البرلمان الأسترالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقق السلطات الأسترالية، في خرق أمني في شبكة الكمبيوتر بالبرلمان، والذي ربما يكون هجوماً إلكترونياً.

وقال توني سميث، رئيس مجلس النواب، وسكوت ريان، رئيس مجلس الشيوخ في بيان مشترك، أصدراه أمس الجمعة: «إنه ليس هناك أي دليل بأنه تم الوصول إلى أي بيانات، لكن مازال التحقيق جارياً».

وذكرت «مديرية الإشارات الأسترالية»، وهي أعلى هيئة للأمن الإلكتروني في البلاد، أنها ستعمل على تأمين الشبكة، وستحقق في الخرق الأمني.

وأشارت قناة «إيه.بي.سي»، إلى احتمال تورط الصين. (د.ب.أ)