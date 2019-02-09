شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير لقب كاظم الساهر رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل الفنان العراقي كاظم الساهر، أمس الأول، على موافقة وزارة الداخلية العراقية لتغيير لقبه في الأوراق الحكومية الرسمية من السامرائي إلى الساهر،
وظهر في الطلب الرسمي الذي تقدم به أحد محامي الفنان العراقي إلى وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي، وتناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كاظم يريد اعتماد شهرته «الساهر» لقباً رسمياً بدلاً من لقبه الأصلي «السامرائي».
وقال ضابط بوزارة الداخلية، إن «مديرية الأحوال المدنية ستتولى استكمال إجراءات تحويل اللقب من السامرائي إلى الساهر في جميع الوثائق الثبوتية للفنان».
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