موسكو — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك" أنه سمع دوي انفجار كبير في القاعدة العسكرية، التي يستهدفها التحالف بصورة مستمرة. إلى ذلك أعلنت قناة الإخبارية السعودية أن التحالف استهدف موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة في صنعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.