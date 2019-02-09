مؤتمر لـ “تمكين المرأة السعودية” بجده

فوزية مشهور

تنظم جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية مؤتمراً بعنوان “تمكين المرأة السعودية .. آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030” برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة خلال الفترة من ٦- ٨ / ٠٦ / ١٤٤٠هـ الموافق ١١ – ١٣ / ٠٢ / ٢٠١٩م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

هذا وأوضح مدير المركز الاستاذ الدكتور محمد بن سعيد الغامدي أن جدول أعمال المؤتمر يضم ست جلسات بواقع ثلاث جلسات في كل يوم يتناول فيها المشاركين والمشاركات الانجازات التي حققتها المرأة السعودية خلال السنوات الماضيه، وتشمل محاور المؤتمر الجوانب الاجتماعية ، التعليمية، التشريعية، الاقتصادية الاعلامية، والتجارب النسائية الناجحة.

فيما تشهد جلسات المؤتمر مشاركة واسعة من مسؤولين وأكادميين كمتحدثين من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة لإبراز الجوانب التي تحققت للمرأة في القطاعين الحكومي والأهلي خلال المسيرة التنمويه الشاملة في مجتمعنا وإلقاء الضوء على جوانب تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وأضاف الدكتور الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية وتعزيز دورها في التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030 بالاضافة إلى ترسيخ أهمية تمكين المرأة السعودية في المجتمع وفق القيم الدينية والمجتمعية وتقديم مقترحات لتمكينها في المجالات المختلفة وبما يتفق مع ثقافتنا وقيمنا الاصيلة.

من جانب آخر قدّم معالي الاستاذ الدكتور اليوبي شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه مختلف مناشط الجامعة مقدّما معاليه الدعوة للجميع لحضور فعاليات المؤتمر، والاستفادة من الجلسات والمحاور والطرح العلمي والعملي لموضوعات المؤتمر أملا في تحقيق أهدافه.