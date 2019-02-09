توقعات #الأرصاد غدا.. #أمطار_رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق #المملكة

الخليج - واس

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية غدًا السبت، تسبقها رياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية على مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيان صادر عنها اليوم، رصدت خلاله حالة طقس غدًا السبت- إن مناطق حائل، والقصيم، والمدينة المنورة وجنوب الحدود الشمالية وكذلك شمال وغرب منطقتي الرياض والشرقية، تتأثر بهطول الأمطار الرعدية التي تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. بينما لم تستبعد الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فقد أكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وتشهد معظم مناطق المملكة منذ الأربعاء الماضي، تقلبات جوية ممثلة في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل، وكذا انخفاضًا في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر حتى الإثنين المقبل من الشهر الجاري.

وتشمل التقلبات: عرعر، ورفحاء، وطريف، بمنطقة الحدود الشمالية، وسكاكا، والقريات، وطبرجل، بمنطقة الجوف، وكذلك منطقة تبوك: تيماء، والوجه، وأملج، وضبا، وحقل، ومنطقة حائل: الغزالة، والحائط، وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة: ينبع، والعلا، وبدر، والرايس، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة: تربة، ورنية، والخرمة، وجدة، وذهبان، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة، خاصة يوم الجمعة، ومنطقة القصيم: بريدة، وعنيزة، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، من الخميس إلى السبت، ومنطقة الرياض: الخرج، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، والقويعية، والدوادمي، وعفيف، من الخميس إلى السبت، والمنطقة الشرقية: حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والدمام، والجبيل، والخفجي، والظهران، والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك من الخميس إلى السبت.

وأضافت الهيئة في تقريرها، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على «عرعر، وطريف»، من مساء يوم الأربعاء إلى السبت، والقريات، وطبرجل من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها يومي الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، الرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع من يوم الجمعة إلى الأحد، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم السبت إلى الإثنين، وانتهاءً بالدمام ومحافظاتها من يوم الجمعة إلى الإثنين.