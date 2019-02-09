شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 4 أيام.. «التحالف» يصدر 189 تصريحاً لسفن متوجهة إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، إصدار 27 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وغذائية ومشتقات نفطية، موضحا أن إجمالي التصاريح الممنوحة خلال 4 أيام بلغت 189 تصريحا..
وأضاف التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوماً، موضحا أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خال من السفن منذ 3 أسابيع.
وأشار التحالف، إلى أنه قام بإصدار 29 تصريحا جويا و6 تصاريح برية و127 تصريحا لحماية القوافل،
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 4 أيام.. «التحالف» يصدر 189 تصريحاً لسفن متوجهة إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.