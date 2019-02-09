دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نتفليكس على iOS يدعم الآن تنزيل الحلقة التالية وحذف السابقة تلقائيًا

في العام الماضي، أعلنت شركة نتفليكس “Netflix” عن ميزة التنزيلات الذكية في تطبيقها من على أندرويد، حيث يتمثّل دور هذه الميزة في تنزيل الحلقة التالية من المسلسل بشكل تلقائي، وبنفس الوقت حذف الحلقة السابقة أيضًا بشكل تلقائي وبدون أي تدخل من المستخدم، واليوم أعلنت الشركة عن إتاحة ميزتها هذه في تطبيقها على النظام الآخر iOS.

بدوره هذه الميزة لا يتم تفعيلها تلقائيًا، حيث لتفعيلها أو إيقافها انتقل الى اعدادات التطبيق ومن ثم قسم التنزيلات ومن هناك يمكنك العثور عليها لتشغيلها أو إيقافها، على أن تُنجز عملها فور الاتصال بشبكة واي فاي.

وفي هذا الصدد تقول نتفليكس “أن الغرض من هذه الميزة هو توفير الوقت والجهد على المستخدمين في حذف الملفات القديمة، مع السماح للمستخدم ببدء مشاهدة الحلقة التالية بشكل أسرع” بالتالي ستكون ميزة التنزيلات الذكية كطريقة مفيدة لتقليل مساحة التخزين التي تستخدمها نتفليكس.

أخيرًا هذه الميزة متاحة الآن كتحديث على صفحة التطبيق من على متجر أب ستور، لتجربتها انتقل فورًا من هنا.

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