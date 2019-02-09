اجتماع بين وزيري خارجية الكويت وأمريكا

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وجرى بين الوزيرين التباحث حول العلاقات الاستراتيجية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها على جميع المستويات وفي مختلف المجالات"، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

كما عقد الخالد اجتماعا مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي، وتم خلال الاجتماع بحث "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وحضر الاجتماعات سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير أحمد ناصر المحمد.